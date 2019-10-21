По данным национальных статистических ведомств, в прошлом месяце по сравнению с сентябрем прошлого года производители промпродукции Литвы снизили цены на нее в среднем на 3,4%, производители промпродукции Эстонии – на 1,0%, а производители промпродукции Латвии повысили цены на 0,5%.
За месяц (в сентябре по сравнению с августом) литовская промпродукция в Литве подорожала на 0,5%, а латвийская и эстонская – подешевела на 0,3% и на 0,1% соответственно.
Без учета нефтепродуктов, которые производятся только в Литве из всех стран Балтии, индекс цен литовскую на промышленную продукцию за месяц снизился на 0,2%, за год – на 1,6%.
Цены на литовскую промпродукцию за год снизились заметнее, чем в других странах Балтии
Индекс цен на литовскую промышленную продукцию за год...
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