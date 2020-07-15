aA
Коронавирус еще больше подкорректировал ситуацию с ценами на литовских морских курортах. На вопрос, почему в Литве такие высокие цены на курортах, в эфире Žinių radijas ответил директор туркомпании и предприниматель Римвидас Ширвинскас-Макалюс.
Palangos paplūdimys
Palangos paplūdimys
© DELFI

Ведущий радиопередачи спросил, почему цены на литовских курортах выше, чем в Болгарии и Турции. Ширвинскас-Макалюс согласился с тем, что литовское взморье - дорогое место отдыха, и назвал причины.

"Ответ простой – у нас небольшое побережье, по сравнению даже с Латвией. Многие сравнивают с Латвией, говорят, там дешевле и можно отдыхать даже на берегу моря. Да, потому что у них больше побережье", – сказал предприниматель.

Статьи по теме:
Хит этого сезона в Паланге – блюдо за 6 евро перенесет вас в Германию  (19)
Отдыхающие на взморье: если вам не нравится Паланга - вы избалованы  (49)

По его словам, на цены влияет и короткий сезон.

"Второй момент – наш сезон, по сравнению с Южной Европой, длится 2 месяца, поскольку в июне нет активного туризма. А в Турции, например, сезон длится больше 6 месяцев: с конца марта до ноября", – напомнил Ширвинскас-Макалюс.

Он сказал, что не стоит сравнивать услуги в Литве и, скажем, в Турции.

"Еще один момент – мы склонны сравнивать качество, то же количество звезд Литве и в Турции. Я этого не делаю. В Литве я ночевал в 3-звездочной гостинице, которая была лучше некоторых турецких 5-звездочных. Поэтому некоторые вещи нельзя сравнивать", – сказал он.

Ширвинскас-Макалюс сказал, почему не стоит злиться на литовских предпринимателей.

"И еще один момент - спрос, если бы вы были владельцами гостиниц, делали бы вы какие-то скидки, если бы гостиница и без того была полной? И при тех высоких ценах, на которые жалуются литовцы, гостиница была бы заполнена на 100%. Я не думаю, что делали бы. Есть ли у меня право злиться на предпринимателей? Нет", – сказал Ширвинскас-Макалюс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Предприниматели в Паланге хотели бы поднять цены, но опасаются конкуренции (26)

В Паланге начался летний сезон, однако цены пока...

Курортный бизнес Литвы готовится к лету: упали зарплаты, нанимают меньше работников (9)

Если раньше предприниматели, работающие на курорте,...

TOP новостей

За небольшую зарплату работать невыгодно: жители Литвы живут на пособия (18)

Служба занятости Литвы фиксирует рекордный уровень...

Цены на литовском взморье выше, чем в Турции и Болгарии: специалист рассказал, почему (41)

Коронавирус еще больше подкорректировал ситуацию с...

Neramumai Baltarusijoje Baltarusijoje tūkstančiai išėjo į gatves palaikyti nušalintą kandidatą į prezidentus V. Babariką

На акциях в поддержку Бабарико и Цепкало в Беларуси задержаны около 200 человек (36)

Задержания на стихийных акциях в поддержку...

Полиция расследует появление плаката с оскорблениями в адрес премьер-министра Сквернялиса в Байсёгале (9)

В полицию сообщили о том, что в Байсёгале (Радвилишкской...

В Каунасе установили 18 случаев коронавируса, все больные - приезжие из Узбекистана (100)

В одной каунасской компании – напряженный период. 2...

|Maža didelių žinių kaina