Мужчина прислал фотографии и задал вопрос, точно ли жителей Литвы не обманывают?
"Фотографии были сделаны 28 декабря на сайте Barbora.lt и в шведском магазине. Почему литовцы платят дороже, если в Швеции такая крепкая экономика и шведы могут позволить себе платить за наши вкусные конфеты Pergalė дороже, а на деле конфеты у них дешевле?", – писал читатель.
DELFI обратился за комментарием в компанию Vilniaus pergalė. Ее представитель Размус обратил внимание на массу упаковок, которые видны на фотографии.
"Хочу обратить внимание на то, что масса упаковок отличается в два раза. На фото из Литвы трюфели в 200-граммовой упаковке, а на фото из Швеции – в 100-граммовой. Значит в упаковке в два раза меньше конфет.
И еще – мы видим, что шведский магазин неверно указал массу на рекламном плакате. В магазине продают трюфели по 100 г, а на плакате указано 126 г. Таких вариантов у нас не бывает – только 100 или 200 г", – сказал он.
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