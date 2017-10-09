Цены на квартиры в столице Литвы сильно отличаются от цен в других регионах

Показатель литовского индекса цен на квартиры (ЛИЦК) Ober-Haus, фиксирующий изменения в пяти крупных городах Литвы (Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе), в сентябре 2017 года увеличился на 0,5% (в августе рост составил 0,2%).
© DELFI / Orestas Gurevičius

Общий уровень цен в крупных городах Литвы за последние 12 месяцев увеличился на 4,2% (в августе 2017 г. готовой рост составил 4,0%), сказано в сообщении Ober-Haus.

В сентябре 2017 г. наибольший рост цен был зафиксирован в Вильнюсе и Каунасе - 0,6%, средняя цена кв. м соответственно увеличилась до 1463 евро (увеличилась на 8 евро за кв. м) и до 1019 Eur (на 6 евро за кв. м). В Шяуляй, Клайпеде и Паневежисе в сентябре был зафиксирован рост в 0,5%, 0,4% и 0,2% и средняя цена за кв. м увеличилась до 609 евро (на 3 евро), 1037 евро (на 5 евро больше) и 566 евро (на 2 евро).

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За последние 12 месяцев цены на квартиры увеличились во всех крупных городах страны: в Вильнюсе – на 4,6%, в Каунасе – на 4,5%, в Клайпеде – на 3,2%, в Шяуляй – на 3,3% и в Паневежисе – на 2,5%.

"Несмотря на то, что цены на квартиры растут во всех крупных городах, по-прежнему быстро растет отрыв между столицей и другими регионами. К примеру, 5 лет назад, в 2012 г. средняя разница в цене между столицей и другими крупными городами составляла 230–660 евро за кв. м.

В этом году эта разница составляет 440–880 евро за кв. м и это значит, что в других городах квартиры на 30–60% дешевле, чем в столице", – сказал Саулюс Вагонис, представитель компании Ober-Haus.

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