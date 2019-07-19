Несмотря на то, что некоторые жители Литвы делятся в социальных сетях фотографиями грибов, простым жителям, которые в лес не ездят, а покупают грибы на рынке, придется выложить за них кругленькую сумму.
Baravykai Panevėžio turguje
© Organizacijos nuotr.

"Пробежалась по рынку, сказали, что около Паневежиса грибы есть. Лисички продают уже давно, они есть. Маслят, подберезовиков и боровиков немного, но говорят, что на следующей неделе их станет больше. Большие грибы уже бывают червивыми. Больше всего боровиков, других грибов немного", – рассказала директор Паневежского рынка Аста Пачекаюте.

За кучку маслят или боровиков просят 6–8 евро. На рынке продают также чернику и малину - стакан 2 евро, пол-литра 3 евро.

В столице грибы дороже.

"Боровиков полно. Сегодня продавали и огромный боровик, шляпка 15 см. За боровики просили 10 евро. Подосиновики 6 евро. Все продают кучками, – сказала директор Калварийского рынка в Вильнюсе Ингрида Талжунене.

Но если вы любите сами ездить по грибы, можете отправляться в лес. DELFI уже писал, что в минувшие выходные две жительницы Рокишкиса за два часа набрали 187 боровиков.

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