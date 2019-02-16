На минувшей рабочей неделе цены на горючее в Риге и Вильнюсе повысились, в Таллине понизились, свидетельствуют данные агентства LЕТА.
© DELFI / Audrius Solominas

Самые дорогие в столицах стран Балтии бензин и дизельное топливо на этой неделе продавались в Таллине, самые дешевые — в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки и дизтопливо в пятницу стоили 1,204 евро за литр — на 0,8% больше, чем неделю назад.

В Вильнюсе 95-й бензин на АЗС Circle K подорожал на 2,1% — до 1,072 евро за лит, дизтопливо — на 1,2%, до 1,062 евро за литр.

В Таллине бензин 95-й марки подешевел на 21,5% — до 1,279 евро за литр, дизтопливо — на 1,5%, до 1,319 евро за литр.

Цена автогаза на минувшей неделе в Таллине не изменилась и по-прежнему составила 0,629 евро за литр, в Риге — понизилась на 0,2%, до 0,604 евро, в Вильнюсе — на 0,8%, до 0,489 евро за литр.

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