Цены на газ снизились из-за пандемии коронавируса и ценовой войны в нефтяной отрасли

"Хотя Китай, называемый мастерской мира, объявляет о вновь открывающихся предприятиях и возвращающемся к работе населению, отмечается рост сжиженного природного газа (СПГ) в азиатских странах, однако эксперты не предвидят в ближайшее время роста большой потребности в газе", – говорится в сообщении.
В начале апреля заполненность хранилищ природного газа в Европе составило почти 54%. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
По данным Ignitis, еще один удар по ценам нанес спор экспортирующих нефть России и Саудовской Аравии – спор по поводу добычи нефти и возникшая ценовая война вызвало то, что нефть сорта Brent в последний день марта стоила почти вполовину меньше, чем в конце февраля.
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