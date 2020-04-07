aA
Охватившая мир пандемия коронавируса стала основным фактором, потрясшим газовые рынки в марте. Сокращение потребности в энергии привело к падению газовых цен, чему также способствовала и ценовая война в нефтяном секторе, сообщила литовская компания поставок электроэнергии и газа Ignitis.
Цены на газ снизились из-за пандемии коронавируса и ценовой войны в нефтяной отрасли
© Reuters / Scanpix

"Хотя Китай, называемый мастерской мира, объявляет о вновь открывающихся предприятиях и возвращающемся к работе населению, отмечается рост сжиженного природного газа (СПГ) в азиатских странах, однако эксперты не предвидят в ближайшее время роста большой потребности в газе", – говорится в сообщении.

Статьи по теме:
Министр торговли пяти правительств Синявичюс: "Пандемия коронавируса напоминает будни экономической блокады Литвы"  (286)
С июля электроэнергия для жителей Литвы может подешеветь  (13)

В начале апреля заполненность хранилищ природного газа в Европе составило почти 54%. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По данным Ignitis, еще один удар по ценам нанес спор экспортирующих нефть России и Саудовской Аравии – спор по поводу добычи нефти и возникшая ценовая война вызвало то, что нефть сорта Brent в последний день марта стоила почти вполовину меньше, чем в конце февраля.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Цены на газ снизились из-за теплой зимы и коронавируса (7)

В феврале цены на природный газ на рынках снижала не...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: правительство намерено продлить карантин на две недели (52)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

Литовский профессор: больше 80% случаев коронавируса в стране - местные (27)

Больше 80% случаев коронавируса в стране - местные,...

Представитель правительства о статистике: 40% больных коронавирусом в Литве младше 40 лет (3)

Представитель правительства и советник...

В Литве объявили о начале декларации доходов: пандемия подкорректировала сроки (2)

Начало декларации доходов в этом году - 15 апреля. И это...

За прошедшие сутки в Литве установили 37 новых случаев коронавируса (2)

За прошедшие сутки в Литве установили 37 новых случаев...

|Maža didelių žinių kaina