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Открытие: обещают без скидок и давки, но с сюрпризами
30 августа в Риге открывается первая латвийская IKEA — самая большая на территории Балтии и России. Накануне открытия для прессы провели экскурсию по "длинному естественному пути", по которому даже для покупки одной тарелки IKEA надо пройти через все шкафы, кухни, подушки, свечки, игрушки и тефтельки.
IKEA
© Vida Press

Журналистам показали четыре обстановки для "типичной рижской квартиры", созданные после осмотра 30 жилищ рижан. Предупредили, что скидок на открытие можно не ждать — "мы не играем с ценами, у нас и так все дешево". Портал Delfi рассказывает о том, что ждет покупателей в рижской IKEA.

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На открытие IKEA, если верить мероприятию на фейсбуке, собралось две тысячи человек. Еще 18 000 — в раздумьях. Визитом Папы Римского интересуется меньше народа.

Готова ли к такому наплыву гостей IKEA — увидим. А вот переполненных автобусов, похоже, не избежать: 16-й (он идет к самому магазину) ходит один два раза в час , 21-й и 31-й — чуть чаще, но останавливаются подальше, и со сложенным в коробочку шкафом до него не дойти. Никаких дополнительных рейсов, как сообщила пресс-секретарь Rigas Satiksme Байба Барташевича, пока не планируется: "Мы будем мониторить ситуацию, если потребуется — добавим".


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Открытие: обещают без скидок и давки, но с сюрпризами
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