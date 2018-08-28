Журналистам показали четыре обстановки для "типичной рижской квартиры", созданные после осмотра 30 жилищ рижан. Предупредили, что скидок на открытие можно не ждать — "мы не играем с ценами, у нас и так все дешево". Портал Delfi рассказывает о том, что ждет покупателей в рижской IKEA.

На открытие IKEA, если верить мероприятию на фейсбуке, собралось две тысячи человек. Еще 18 000 — в раздумьях. Визитом Папы Римского интересуется меньше народа.

Готова ли к такому наплыву гостей IKEA — увидим. А вот переполненных автобусов, похоже, не избежать: 16-й (он идет к самому магазину) ходит один два раза в час , 21-й и 31-й — чуть чаще, но останавливаются подальше, и со сложенным в коробочку шкафом до него не дойти. Никаких дополнительных рейсов, как сообщила пресс-секретарь Rigas Satiksme Байба Барташевича, пока не планируется: "Мы будем мониторить ситуацию, если потребуется — добавим".