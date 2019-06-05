Центры услуг в прошлом году создали в Литве 2000 новых рабочих мест

В общей сложности сектор в конце 2018 года трудоустроил более 17 тыс. человек, сообщает агентство по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje.
По словам главы команды услуг Investuok Lietuvoje Лайсвиса Макулиса, услуговые центры генерируют 1,5% ВВП Литвы.
"Важно отметить и то, что недостатка в месте для роста у нас еще точно нет - мы еще сравнительно ненасыщенный рынок в контексте региона", - сказал для пресс-релиза Л. Макулис.
Большинство действующих в Литве услуговых центров контролируется предприятиями из США, Северных стран и Соединенного Королевства. Бизнес-центры Северных стран составляют 40% всех созданных в Литве центров, между тем США являются лидерами между странами - 23% действующих в Литве услуговых центров принадлежит американцам.
Из-за большого числа разных специалистов в действующих в Литве бизнес-центрах зарубежные предприятия могут развивать различные виды деятельности. 92% всех созданных бизнес-центров являются многофункциональными.
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