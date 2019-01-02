

Австрия и Германия будут продолжать выпуск купюр по 500 евро до 26 апреля для обеспечения плавного перехода и по логистическим причинам. 500-евровые купюры, выпущенные ранее, остаются в обращении и являются легальным платежным средством.

ЕЦБ объявил о намерении прекратить выпуск 500-евровых банкнот в мае 2016 года, аргументируя это тем, что именно эти банкноты чаще всего используются в преступной деятельности. Учитывая их высокую стоимость именно такие купюры часто используются в отмывании денег и финансировании терроризма. 500-евровая банкнота является одной из самых ценных в мире банкнот наряду с банкнотой в тысячу швейцарских франков (равной 888 евро).