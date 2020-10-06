Кроме того, в начале карантина поставщики платежных услуг увеличили лимит бесконтактных платежей до 50 евро. Считается, что такое повышение лимита позволяет обрабатывать целых 95% операций в торговой точке без физического контакта между платящим и считывающим карточку устройством, говорится в сообщении БЛ.
"Поставщики платежных услуг быстро и гибко реагировали на новые условия, продиктованные карантином: перераспределили потоки обслуживания клиентов, предложили большие возможности для бесконтактной оплаты, обеспечили надежные решения обслуживания системы электронной торговли. Хотя по причине надлежащей заблаговременной готовности к таким непредвиденным ситуациям больших инцидентов или недоступности услуг удалось избежать, определенные неудобства имели место", – отметил в пресс-релизе ЦБ член правления Банка Литвы Марюс Юргилас.
В Литве и до введения карантина использование безналичных расчетов последовательно росло. В 2019 году количество операций компаний и населения, выполненных при посредничестве литовских поставщиков платежных услуг, выросло на 14,6%, а в 2017 и 2018 годах – соответственно на 10,3 и 14,2%. В 2019 году в среднем на одного жителя Литвы приходилось 233 операции безналичного расчета – на 30 операций больше, чем в 2018 году.
В прошлом году расчеты платежными карточками составили 60% всех платежей, выполненных при посредничестве литовских поставщиков услуг оплаты. Все же, потенциал платежных карточек в Литве еще не исчерпан – их все еще часто используют для обналичивания денег, а не расчетов.
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