Это составляет примерно 11 тонн банкнотов и около 1 593 тонн монет, которые не вернулись в выпустивший их Центробанк.
По данным Центробанка, у жителей страны на руках все еще находится более 336,3 млн. литов банкнотов (6% бывших в обращении до января 2015 года) и около 114,5 млн. оборотных литовых монет (58%).
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