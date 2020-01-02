В конце декабря Центробанк (ЦБ) впервые установил, что три банка должны будут соблюдать требования к минимальному размеру собственных средств и приемлемых обязательств, говорится в сообщении ЦБ. Для этого им придётся накопить ещё 2,134 млрд евро собственных средств (11,2% сорбственных средств и обязательств всех трёх банков).
"Это важное событие для финансовой системы Литвы, поскольку после определённого переходного периода крупные литовские банки в случае кризиса могут быть реструктуризированы без использования денег налогоплательщиков - убытки будут покрыты акционерами банка и другими крупными кредиторами", - сказал член правления ЦБ Томас Гарбаравичюс.
Swedbank и SEB должны будут накопить дополнительные собственные средства и обязательства к 2020 году, а Siauliu bankas - к концу 2023 года.
Как отметил ЦБ, все банки считают, что у них не возникнет трудностей в достижении этих целей, и два крупнейших банка просто сделают это, выпустив субординированные обязательства перед своими материнскими банками.
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