18 апреля на пресс-конференции он сказал, что в предложенных правительством налоговых изменениях и пенсионной реформе есть положительные моменты.

"Сдвигают с мертвой точки укоренившиеся проблемы, например, консолидация налогов, снижение "тени". Однако в результате бюджет не увеличится, предложение ухудшает фискальный баланс.

Между тем пенсионная реформа будет способствовать накоплениям для того, чтобы выстоять перед демографическим шоком, упраздняется противостояние уровней", – сказал Василяускас.

Он заметил, что по соотношению доходов и ВВП Литва занимает одно из самых последних мест в Евросоюзе, а недостаточный бюджет сильно ограничивает ее возможности должным образом финансировать социальную сферу, здравоохранение, систему образования, пенсионную систему и другие важные сферы.

Василяускас отметил, что из-за предложенных перемен в течение 3 лет госбюджет лишится до 600 млн. евро доходов.

"Правда, правительство планирует вернуть часть доходов за счет снижения "тени", однако, по оценке ЦБ, по крайней мере в ближайшее время все потери компенсированы не будут, поэтому нужно принимать решительные налоговые решения и действия, которые улучшат бюджет, возможности перераспределения доходов и адекватного финансирования публичных услуг. Это можно сделать, если увеличить налоги за счет недвижимости, и отказаться от "привилегированных" форм деятельности", – сказал он.

"Сейчас человек, который работает по договору, может платить в два, в три и больше раз больше налогов, чем тот, кто занимается индивидуальной деятельностью или работает по бизнес удостоверению. Это значит, что человек, работающий на себя, платит меньше налогов, даже если получает намного больше доходов, чем человек, работающий по договору", – сказал он.

По подсчетам ЦВ, работающие по трудовым договорам в прошлом году платили в среднем по 323 евро подоходного налога и содровских налогов в месяц, а те, кто работал на себя – всего по 64 евро.

Василяускас предложил вообще отменить бизнес удостоверения как форму бизнеса: "Только уменьшать список деятельности по ним, мало".

"Правительство предложило облагать налогом не основное жилье, но это по сути ситуацию не меняет, поскольку, по оценке ЦБ, в государственном масштабе будет собрано немного (в 2019 г. – около 10–11 млн. евро)", – сказал Василяускас.

Он прибавил, что нынешнее предложение сложное и его легко обойти.

Поэтому ЦБ предлагает облагать налогами всю жилую недвижимость с учетом социально уязвимых групп, поэтому такой налог должен быть прогрессивным, должны установить невысокую планку: чем меньше стоит жилье, тем меньше должны быть налоги.