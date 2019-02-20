Банк Литвы (Центробанк) не располагает информацией о том, что один из крупнейших коммерческих банков Литвы Swedbank мог участвовать в сделках по отмыванию денег. По информации Центробанка, у клиентов Swedbank нет оснований переживать, это не повлияет и на банковскую систему страны.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Об этом Банк Литвы заявил после того, как во вторник шведские СМИ сообщили, что действующий в Балтийских странах банк Swedbank мог быть вовлечен в схемы отмывания денег через Danske Bank в Эстонии, использование которых длилось десятилетие.

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"У Банка Литвы нет информации о том, что Swedbank мог участвовать в сделках отмывания денег. Это подтвердили и коллеги из органов надзора Эстонии и Швеции (...) Мы внимательно следим за положением и будем оценивать его в сотрудничестве как с ведомствами, так и с правоохранительными органами других стран. При необходимости будут приняты меры", – отметил в пресс-релизе директор Слжубы надзора Центробанка Витаутас Валвонис.

Банк Литвы напоминает, что почти год назад он провел инспекцию Swedbank – оценивалось и то, как банк соблюдает правовые акты, регламентирующие превенцию отмывания денег и финансирования терроризма.

"Были выявлены определенные несоответствия, связанные с процедурами, за это ЦБ предупредил банк и обязал устранить недостатки. Swedbank это сделал – исправил недостатки к указанному сроку", – утверждает Банк Литвы.

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