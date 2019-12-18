БЛ прогнозирует, что после роста ВВП в этом году в 3,7%, в следующем году рост ВВП страны составит 2,5% – таким же был и сентябрьский прогноз.
Директор службы экономики и финансовой стабильности БЛ Гедиминас Шимкус утверждает, что и экспорт, и инвестиции в следующем году должны расти более умеренно. По его словам, вероятно, что инвестиции будет меньше поощрять не такое интенсивное использование средств фондов помощи Евросоюза.
"Завершая этот год, мы можем порадоваться тому, что в 2019 году экономика страны активно росла, но, смотря на следующий год, мы должны быть более сдержанными – мы прогнозируем замедление развития. Сейчас литовский экспорт, оказывающий большое влияние на нашу экономику, уверенно растет, а условия для его дальнейшего развития не самые лучшие", – отметил Г. Шимкус в пресс-релизе.
БЛ утверждает, что экономическую активность будет ограничивать и меняющееся положение на рынке труда. У компаний остается все меньше пространства для повышения зарплат, а на наем работников все более негативно будут влиять демографические изменения.
"Это не означает, что доходы населения перестанут расти – они увеличатся немало, но меньше, чем в последнее время. Это будет ограничивать и развитие частного потребления, которое уже сейчас спадает", – отметил Г. Шимкус.
Согласно новым прогнозам БЛ заработная плата в этом году увеличится на 8,5%, а следующем – на 6,7%.
Центробанк не изменил прогноз инфляции на этот год, но повысил его на 0,1% на 2020 год. Сейчас ожидается, что как в этом году, так и в следующем она составит 2,3%.
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