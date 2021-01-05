"Банк начал делать переводы. Средства работникам санатория поступят сегодня", – сказала BNS во вторник директор Службы надзора за финансовыми рынками Центробанка Литвы Екатерина Говина.
Руководитель санатория Илья Епифанов ранее сообщал BNS, что вместе с налогами государству и зарплатами работников переводимая сумма превышает 300 тыс. евро.
Банк Swedbank заморозил счета санатория 18 декабря из-за введенных ЕС санкций в отношении Главного хозяйственного управления Президентской администрации Беларуси. Санаторий является госпредприятием, а Главное хозяйственное управление - его пайщиком.
По этой причины декабрьские зарплаты до сих пор ждали более 400 работников санатория, большинство из которых - граждане Литвы.
В случае с санаторием Belorus правительство Литвы применило исключение, чтобы работники получили зарплаты.
О замораживании счетов санатория Swedbank сообщил 21 декабря Службе расследований финансовых преступлений Литвы (СРФП) и Министерству иностранных дел.
МИД 31 декабря сообщил банку Swedbank о предоставлении исключения.
Зарплаты должны быть переведены до 5 января, санаторий должен был согласовать с СРФП и Swedbank конкретные платежи.
В данный момент Кабмин Литвы также готовит план помощи работникам санатория в дальнейшем.
На этой неделе президент Гитанас Науседа обсудил ситуацию с санаторием с главой МИД Габриэлюсом Ландсбергисом и акцентировал, что применение санкций ЕС в отношении белорусского режима не должно ухудшать положение литовских граждан или компаний.
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