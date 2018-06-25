"Рынок труда бурлит: рост зарплат достиг 10-летнего рекорда", – сказал 25 июня на пресс-конференции представитель ЦБ Литвы Гедиминас Шимкус.

Он отметил, что в первом квартале 2018 г. годовой рост зарплат составил 9,8%.

По оценке ЦБ, по мере сокращения безработицы и росте потребности в работниках, бизнес может решать проблему нехватки рабочих рук тремя способами: повышением зарплат, инвестициями в модернизацию производства и завозом работников из третьих стран.

"Согласно статистике, зарплата уже несколько лет растет во все экономических секторах. В прошлом больше всего это должны были ощутить работники сферы торговли, сельского хозяйства, информации и связи, строительства, обрабатывающей промышленности, их зарплаты увеличились на 9–11%.

Напряжение на рынке охлаждает приток инвестиций, укрепляющих производственные мощности. Правда, часть инвестиций направлена на строительство зданий, что повышает спрос на дефицитную рабочую силу. На рынке ощущаются последствия эмиграции, часть потерь стараются возместить привозом работников из третьих стран", – сказано в пресс-релизе банка.

Предполагают, что рост экономики в этом году составит 3,2%, в следующем – 2,7%. Безработица снизится с 6,7 до 6,6%.

"Мы наш прогноз не меняем, прогнозируем быстрый рост", – сказал Шимкус.

ЦБ прогнозирует, что среднегодовая инфляция, которая в прошлом году была 3,7%, а в этом году составит 2,7%, т.е. на 1% меньше.

"Несмотря на то, что рост цен на нефть в начале этого года, по сравнению с 2017 г. замедлился, в мае из-за напряжения на международных рынках цены снова увеличились, параллельно подскочили цены на бензин и дизельное топливо.

Цены на молоко и молочные продукты в этом году растут медленнее, чем в 2017 г., на мясо – почти наполовину медленнее, а на всю еду – на 1/6 меньше, чем в прошлом году. Инфляцию приостановит и более медленный рост акцизов, цен на услуги", – сказано в сообщении.