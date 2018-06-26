"В этом году уже выпущены все запланированные монеты – таких, связанных с каким-то событием монет, может быть не больше двух в год. Первая была посвящена трем странам Балтии, а вторая Празднику песни, который объединит тысячи жителей Литвы и людей, находящихся за ее пределами. Мы можем гордится таким единством, а монета прославит это культурное наследие во всей Европе", – сказал член правления ЦБ Марюс Юргилас.
На национальной стороне монеты изображены танцующие народный танец стилизованные фигуры людей и вырезанные из бумаги птицы. Автор сюжета - Эгле Раткуте.
Первую коллекционную монету, посвященную Празднику песни, ЦБ выпустил еще в 1994 году, когда в Литве были литы. Это была монета достоинством в 10 литов.
Новая 2-евровая монета будет в свободном обороте, ею можно будет расплатиться во всех странах еврозоны. 5000 монет из 0,5 млн. единиц будут более высокого качества и в специальных упаковках.
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