

"В этом году уже выпущены все запланированные монеты – таких, связанных с каким-то событием монет, может быть не больше двух в год. Первая была посвящена трем странам Балтии, а вторая Празднику песни, который объединит тысячи жителей Литвы и людей, находящихся за ее пределами. Мы можем гордится таким единством, а монета прославит это культурное наследие во всей Европе", – сказал член правления ЦБ Марюс Юргилас.

На национальной стороне монеты изображены танцующие народный танец стилизованные фигуры людей и вырезанные из бумаги птицы. Автор сюжета - Эгле Раткуте.

Первую коллекционную монету, посвященную Празднику песни, ЦБ выпустил еще в 1994 году, когда в Литве были литы. Это была монета достоинством в 10 литов.

Новая 2-евровая монета будет в свободном обороте, ею можно будет расплатиться во всех странах еврозоны. 5000 монет из 0,5 млн. единиц будут более высокого качества и в специальных упаковках.