Год назад баланс текущего счета тоже был дефицитным и составлял 114,5 млн.

Положительный чистый поток инвестиций финансового счета составляет 233,5 млн. евро, или 2,1% ВВП. Общий долг в этот период составляет 35,3 млрд. евро, или 81,6% ВВП, а чистый долг – 8,4 млрд. евро, или 19,3% ВВП.

Подробные данные о данных по второму кварталу можно найти на сайте ЦБ.