20 сентября Центробанк Литвы (ЦБ) объявил данные о балансе платежей за второй квартал 2018 г. Согласно этим данным, дефицит текущего счета составляет 125,4 млн. евро, или 1,1% ВВП, пишет lrt.lt.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Год назад баланс текущего счета тоже был дефицитным и составлял 114,5 млн.

Положительный чистый поток инвестиций финансового счета составляет 233,5 млн. евро, или 2,1% ВВП. Общий долг в этот период составляет 35,3 млрд. евро, или 81,6% ВВП, а чистый долг – 8,4 млрд. евро, или 19,3% ВВП.

Подробные данные о данных по второму кварталу можно найти на сайте ЦБ.

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