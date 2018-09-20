Год назад баланс текущего счета тоже был дефицитным и составлял 114,5 млн.
Положительный чистый поток инвестиций финансового счета составляет 233,5 млн. евро, или 2,1% ВВП. Общий долг в этот период составляет 35,3 млрд. евро, или 81,6% ВВП, а чистый долг – 8,4 млрд. евро, или 19,3% ВВП.
Подробные данные о данных по второму кварталу можно найти на сайте ЦБ.
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