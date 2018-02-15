Центробанк Литвы сделал предупреждение одному из крупнейших коммерческих банков в Литве Swedbank о нарушении правил предотвращения финансирования терроризма и отмывания денег.
© DELFI / Andrius Ufartas

Swedbank обязали устранить все недостатки до 1 мая, сообщил ЦБ.

Swedbank отмечает, что уже предпринял средства по улучшению внутренних систем контроля, надлежащей проверке данных о клиентах. Поэтому недостатки, по сообщению банка, отчасти уже устранены.

"Мы очень серьезно относимся к выводам инспектирования. Сфера предотвращения отмывания денег и финансирования террористов для нас является приоритетной, поэтому мы прилагаем все усилия для обеспечения соответствия требованиям в этой сфере", - отметила в пресс-релизе глава Swedbank Довиле Григене.

Инспектирование банка состоялось осенью прошлого года - проверялась его деятельность с начала 2016 года по март 2017 года.

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