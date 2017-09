Центробанк прогнозирует, что экономика страны вырастет на 3,6%, в июне БЛ ожидал рост ВВП в 3,3%. Прогноз роста ВВП на следующий год остался неизменным - 2,8%. Заместитель председателя правления БЛ Раймондас Куодис утверждает, что рост экономики страны поощряется улучшением экспортного климата. "Рост экономики, по сути, поощряется факторами, связанными с экспортом - укреплением положения в зарубежных государствах и более щедрые инвестиции. Однако набравший ускорение рост может остановить нехватка работников. На компании значительно будут влиять растущие затраты на труд, потому литовский бизнес, желая сохранить и закрепить завоеванные позиции на иностранных рынках, должен будет повышать производительность труда", - отметил в пресс-релизе Р. Куодис. Прогнозируется, что в этом году заработная плата увеличится на 7,8%, а в следующем году - на 5,9%, в июне прогнозировался рост в 6,5% и 5,7%.

