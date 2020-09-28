Центробанк Литвы: падение экономики страны в этом году составит 2%

Все же, неопределенность в связи с пандемией для экономики по-прежнему велика, поэтому, при более неблагоприятном сценарии, ВВП Литвы в этом году сократится на 2,4%, а в следующем году расти не будет. В случае благоприятного сценария, падение в этом году составит лишь 0,2%, а в следующем ВВП вырастет на 5%.

Основной сценарий БЛ предусматривает, что внутреннее потребление в этом году сократится на 2,4%, формирование общего капитала (инвестиции) – на 7,7%, между тем, потребительские расходы секторы власти вырастут на 0,3%. В 2021 году эти показатели должны вырасти соответственно на 3,9%, на 6,4% и на 0,3%.

В этом году экспорт и импорт литовских товаров и услуг соответственно сократиться на 3,8% и на 6,1%, между тем в 2021 году они должны вырасти соответственно на 6,9% и на 8,4%.

Прогнозируется, что по основному сценарию цены должны подняться на 1%, в следующем году – на 1,2% (июньский прогноз – соответственно на 0,6% и на 0,9%). По данным БЛ, большое влияние на инфляцию все еще оказывают дорожающие услуги, хотя рост цен и замедлился.

В случае основного сценария в этом году уровень безработицы составит 8,8%, а в следующем году сократится до 8,1%, между тем, количество занятых сократится на 1,5%, а в следующем году вырастет на 0,6%. По оценкам БЛ, средняя зарплата в этом году должна вырасти на 6,8%, а в 2021 – на 3,1%.