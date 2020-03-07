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Банк Литвы (БЛ, Центробанк) отозвал ограничения, введенные в отношении компании Secure Nordic Payments (бывшая MisterTango), которая оказывает услуги платежей и электронных денег, однако и далее будет пристально следить за ее деятельностью, сообщил БЛ.
Центробанк Литвы отозвал ограничения в отношении Secure Nordic Payments
© DELFI / Kiril Čachovskij

В октябре прошлого года Центробанк наказал компанию штрафом в 245 тыс. евро за грубые нарушения превенции отмывания денег и финансирования терроризма, а также указал не предоставлять услуги платежей определенным группам клиентов.

"С учетом того, что учреждение прибегло к действиям и устранило большинство нарушений и недостатков, выявленных во время инспекции, а также активно устраняется оставшиеся недочеты, Служба надзора Банка Литвы решила отозвать ограничения", – говорится в сообщении БЛ.

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Центробанк сообщал, что компания ненадлежащим образом проверяла личность клиентов, халатно оценивала их риски, информация о клиентах не была подробной, не обновлялась вовремя. Кроме того, учреждение не оценило риски деятельности, у компании не было внутренних процедур аудита.

Эта компания была в третий раз оштрафована за нарушения требований превенции отмывания денег и финансирования терроризма.

По данным Реестрового центра, акции Secure Nordic Payments принадлежат Аудрюсу Раманаускасу, компании Mitikai, находящейся в управлении члена правления Secure Nordic Payments Тадаса Кведараса, и компании Blue Ocean Invest. Акционеров последний BNS проверить не удалось.

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