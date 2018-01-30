По данным ЦБ, в прошлом году цены на страховку увеличились на треть. Страховые компании объясняют рост цен ростом числа ДТП, ростом цен на ремонт автомобилей и тем, что на дорогах немало дорогих транспортных средств.

Согласно подсчетам, больше всего за страховку платят молодые водители, у которых нет двухлетнего стажа или те, кто часто становится виновниками ДТП. В основном это водители до 25 лет. Однако банк получает жалобы на то, что некоторые страховые компании просят за страховку по 5000 евро в год.

Представители банка предупреждают, что таким образом страховщики пытаются отпугнуть клиентов и не хотят брать на себя ответственность за водителей из группы риска. Пока банк только предупреждает о таких страховых компаниях, однако не исключено, что будут предприняты более жесткие меры.

Сами страховщики уверяют, что обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств - недоходный бизнес, чаще он убыточный, поэтому цены приходится поднимать для всех, не только для водителей из группы риска.