Центробанк Литвы указал, что все больше жителей жалуется на необоснованно высокие цены на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Банк предупреждает, что компании, предлагая непропорциональные цены, нарушают закон, пишет lrt.lt.
Automobilių eismas (asociatyvi nuotr.)
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным ЦБ, в прошлом году цены на страховку увеличились на треть. Страховые компании объясняют рост цен ростом числа ДТП, ростом цен на ремонт автомобилей и тем, что на дорогах немало дорогих транспортных средств.

Согласно подсчетам, больше всего за страховку платят молодые водители, у которых нет двухлетнего стажа или те, кто часто становится виновниками ДТП. В основном это водители до 25 лет. Однако банк получает жалобы на то, что некоторые страховые компании просят за страховку по 5000 евро в год.

Представители банка предупреждают, что таким образом страховщики пытаются отпугнуть клиентов и не хотят брать на себя ответственность за водителей из группы риска. Пока банк только предупреждает о таких страховых компаниях, однако не исключено, что будут предприняты более жесткие меры.

Сами страховщики уверяют, что обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств - недоходный бизнес, чаще он убыточный, поэтому цены приходится поднимать для всех, не только для водителей из группы риска.

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