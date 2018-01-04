"Подтверждая свою позицию в связи с неактивными счетами, мы хотим, чтобы на рынке действовал единый стандарт отношения к клиентам. К примеру, практика банков в связи с неактивными счетами очень разная, но большинство назначило плату за администрирование этих счетов, если на счетах нет средств, банки насчитывают долги. Несмотря на то, что это оговаривается в соглашениях, мы считаем такую практику порочной, поэтому кредитное ведомство как более сильная сторона, должно приложить больше усилий, чтобы защитить интересы клиентов", – сказал представитель ЦБ Витаутас Валвонис.

В соответствии с Гражданским кодексом ЛР, коммерческие банки или кредитные унии уже через год могут на законных основаниях закрыть неактивный счет, на котором нет денег, однако это не является их обязанностью.

По представленным ЦБ данным, 31 мая 2017 г. из почти 5 млн. счетов физических лиц в банках треть (1,65 млн.) не использовалась, т.е. больше года не проводились никакие операции. Больше 1 млн. этих счетов были пустыми.

ЦБ предлагает следующие шаги в отношении таких счетов:

Банки и кредитные унии должны активно пользоваться правом на закрытие неиспользуемых счетов: если это не главный счет клиента, больше года не проводились никакие операции и на счету нет денег, то кредитные ведомства должны закрыть неактивный счет. Перед тем как закрыть его, банки и унии должны предупредить об этом клиентов не меньше чем за 60 дней.

Кредитным ведомствам рекомендуют отказаться от практики накопления долгов: они не должны считать долги тем клиентам, на счету у которых нет денег и которые не производят никакие операции, такие счета после переговоров с клиентом рекомендуют закрывать.

Банки и кредитные унии должны активно выяснять, нужен ли клиентам счет: если это не основной счет клиента, больше года не осуществлялись никакие операции, но на счету есть деньги, кредитные ведомства должны выяснить, нужен ли клиенту такой счет. Хорошей практикой было бы, если бы кредитные ведомства сообщали клиентам о неактивных счетах и административных налогах за них, а также о возможности закрыть такой счет.

Еще до утверждения позиции ЦБ призывал действовавшие банки решать эту проблему и не перекладывать ее решение на плечи клиентов. Только в феврале-мае банки закрыли 120 000 неактивных счетов.

"Клиенты также не должны оставаться пассивными, надо проверить, нет ли у них счетов, о которых они забыли и обновить контактные данные, чтобы кредитное ведомство могло с ними связаться. Если счет не нужен, может стоит его закрыть", – сказал Валвонис.