Центробанк Литвы: налог на прибыль банков – лучшая альтернатива налогу на активы

"Если оценивать с экспертной точки зрения, предложенный налог на прибыль является лучшей альтернативой, чем налог на банковские активы, поскольку он связана с результатом деятельности, не будет создавать предпосылки для изменений структуры баланса или модели деятельности финансовыми учреждениями, как первое предложение", – заявила в комментарии BNS начальник отдела макропруденциальной политики БЛ Нийоле Валинските.

По ее словам, при установлении тарифа налога пытались учесть и стремление значительно не ухудшить конкурентоспособность литовского финансового сектора.

Невзирая на это, Н. Валинските критикует сейм за то, что этот налог планируется ввести уже с 1 января следующего года.

"По нашему мнению поспешное введение налога и быстрое его вступление в силу создают повышенную неопределенность для участников рынка, инвесторов, поэтому ухудшают возможности привлечения новых участников рынка", – сказал она.

"Но любая корректировка налоговой системы, а особенно введение новых налогов не может быть поспешной и должна быть широко обсуждена, а также основана на подробном экономическом анализе", – добавила представитель БЛ.

В четверг министр финансов Вилюс Шапока также сказал, что налог на прибыль является более удачным вариантом, чем предложенный раннее налог на активы банков. По его словам, будет меньше возможностей избежать налога на прибыль.

В четверг правящие "крестьяне" предложили отказаться от идеи налога на активы банков, и заменить его повышением тарифа налога на прибыль. В пятницу эту идею одобрил и парламентский Комитет по бюджету и финансам.

Инициатор этого нового налога Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) не намерена идти на уступки, и выступает за обложение активов, поскольку повышение налога на прибыль принесет в бюджет дополнительные 20 млн евро против 60 млн евро в случае введения налога на активы.

В прошлом году литовские банки заработали 334,5 млн евро неконсолидированной чистой прибыли.