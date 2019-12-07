Центробанк Литвы: налог на прибыль банков – лучшая альтернатива налогу на активы

Предложение Сейма повысить налог на банковскую прибыль с 15 до 20% является лучшей альтернативой предлагавшемуся до сих пор налогу на банковские активы, однако власти следует критиковать за поспешное введение налога, считает Банк Литвы (БЛ, Центробанк).
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Если оценивать с экспертной точки зрения, предложенный налог на прибыль является лучшей альтернативой, чем налог на банковские активы, поскольку он связана с результатом деятельности, не будет создавать предпосылки для изменений структуры баланса или модели деятельности финансовыми учреждениями, как первое предложение", – заявила в комментарии BNS начальник отдела макропруденциальной политики БЛ Нийоле Валинските.

Статьи по теме:
ИАПЛ не сдается и старается, чтобы налог на имущество банков был принят  (8)
Комитет Сейма выступает за 20%-ный тариф налога на прибыль банков  (4)

По ее словам, при установлении тарифа налога пытались учесть и стремление значительно не ухудшить конкурентоспособность литовского финансового сектора.

Невзирая на это, Н. Валинските критикует сейм за то, что этот налог планируется ввести уже с 1 января следующего года.

"По нашему мнению поспешное введение налога и быстрое его вступление в силу создают повышенную неопределенность для участников рынка, инвесторов, поэтому ухудшают возможности привлечения новых участников рынка", – сказал она.

"Но любая корректировка налоговой системы, а особенно введение новых налогов не может быть поспешной и должна быть широко обсуждена, а также основана на подробном экономическом анализе", – добавила представитель БЛ.

В четверг министр финансов Вилюс Шапока также сказал, что налог на прибыль является более удачным вариантом, чем предложенный раннее налог на активы банков. По его словам, будет меньше возможностей избежать налога на прибыль.

В четверг правящие "крестьяне" предложили отказаться от идеи налога на активы банков, и заменить его повышением тарифа налога на прибыль. В пятницу эту идею одобрил и парламентский Комитет по бюджету и финансам.

Инициатор этого нового налога Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) не намерена идти на уступки, и выступает за обложение активов, поскольку повышение налога на прибыль принесет в бюджет дополнительные 20 млн евро против 60 млн евро в случае введения налога на активы.

В прошлом году литовские банки заработали 334,5 млн евро неконсолидированной чистой прибыли.

Статьи по теме:

Глава ассоциации банков: предлагать в последнюю минуту налоги - безответственно (9)

После того, как правящие в Литве предложили вместо...

Правящие Литвы отказываются от налога на имущество банков (12)

Правящие настроены "похоронить" налог на банковское...

Государство и банки: попытки, похожие на пытки (19)

В Литве на кону две идеи – ввести налог на банки и...

В Литве больше жителей будут платить налог на недвижимость (16)

Депутаты литовского парламента намерены снизить...

Налог на торговые центры обойдется каждому покупателю в несколько десятков евро в год (143)

Если в Литве введут налог на торговые центры, то жители...

Сюрприз: "миллиард для миллиона" стал повышенными налогами для 213 000 жителей (56)

В соответствии с принятой в прошлом году налоговой...

Бизнес

Как литовские торговые центры будут работать в дни зимних праздников

Представители крупных торговых сетей в Литве Maxima , Norfa ,...

Центробанк Литвы: налог на прибыль банков – лучшая альтернатива налогу на активы

Предложение Сейма повысить налог на банковскую прибыль...

В Клайпеду идет большой груз газа из Норвегии (1)

Во вторник в литовскую Клайпеду должен прибыть новый...

В обороте находятся редкие евроценты, стоимость которых может достигать сотни евро (6)

Монеты маленьких стран еврозоны ценятся среди...

В условиях роста цен экспорт литовского молока в этом году сократился (4)

В условиях роста закупочных цен на молоко литовские...

TOP новостей

Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas

Беларусь-Россия. Спусковые крючки глубокой интеграции (97)

Затягивает ли Россия удавку на независимости Беларуси...

Как литовские торговые центры будут работать в дни зимних праздников

Представители крупных торговых сетей в Литве Maxima , Norfa ,...

Премьеры стран Балтии договорились лично контролировать развитие Rail Baltica (37)

Премьер-министры Латвии , Литвы и Эстонии в пятницу...

В Минске протестуют против "углубленной интеграции" с Россией (74)

В Минске проходят акции протеста против «углубленной...

Virgis Valentinavičius Premjeras Saulius Skvernelis

Стражи этики: политолог не оскорбил премьера, когда говорил о его здоровье (1)

Политолог Виргис Валентинавичюс , работающий в...