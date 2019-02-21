"Банк Литвы очень строго оценивает случаи отмывания денег и применяет для их превенции высочайшие требования. Мы готовы помочь коллегам выяснить опубликованные факты. Характер сотрудничества будет зависеть от потребности – мы оценим факты, обменяемся информацией, при необходимости может принять совместные действия по надзору", – заявил в пресс-релизе глава службы надзора Центробанка Витаутаус Валвонис.
"В свою очередь, мы и сами рассмотрим положение Swedbank в Литве, чтобы убедиться, что в этом банке не проводилось никаких подозрительных операций", – добавил он.
По словам В. Валвониса, при оценке возможного риска отмывания денег, литовский банковский сектор отличается тем, что доля клиентов из числа иностранных (нерезидентов), с которыми связан основной риск, одна из самых низких во всем Евросоюзе и по вкладам, и по кредитам. Вклады нерезидентов в Литве составляют 2,5% всех вкладов – это один из самых низких показателей во всем ЕС. Кредиты нерезидентов в Литве составляют еще меньше – 1,8%.
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