Центробанк Литвы: финансовая система стабильна, но риски есть

По мнению БЛ, главных рисков два: образовавшиеся в Северных странах, с которыми связаны крупнейшие банки Литвы, финансовые дисбалансы, и возросшая в Литве активность рынка кредитования и недвижимости.
По словам председателя правления БЛ Витаса Василяускаса, если говорить о внутренних рисках, то видно, что рост ипотечного кредитования довольно велик.
"Поэтому в случае изменения экономической ситуации это может повлиять на домашние хозяйства и их возможности вернуть кредиты. Но это из серии "что было бы, если бы", – сказал В. Василяускас на пресс-конференции в четверг.
По его словам, банки все активнее предоставляют ипотечные кредиты населению, хотя кредитование предприятий замедлилось.
"Если говорить о населении, то кредитование продолжает расти, если говорить об ипотечных кредитах, то оно на 9% больше, чем год назад. Если говорить о предприятиях, то здесь отмечается снижение – на 0,6%. Это новая тенденция", – подчеркнул глава БЛ.
Как полагает БЛ, рост шведского рынка жилья замедлился, однако ухудшение ситуации на мировых рынках и возникшие угрозы репутации банков Северных стран из-за скандалов с отмыванием денег могут негативно сказаться на деятельности банковских групп региона. Цены на акции банков Северных стран значительно снизились, а затраты на финансирование на рынках возросли.
"Естественно, что если появляются дисбалансы на рынках материнских банков, это может повлиять и на кредитную ситуацию в странах Балтии и конкретно в Литве", – сказал В. Василяускас.
Тестирование в неблагоприятных условиях показывает, что действующие в Литве банки способны выдержать сильный спад экономики. Даже в случае особенно сильного гипотетического потрясения экономики (снижения ВВП страны на 6%, а цен на недвижимость – на 22%) действующие в Литве банки останутся платежеспособными и будут с запасом превышать нормативы.
По словам В. Василяускаса, несмотря на то, что БЛ усматривает риски для финансовой системы Литвы, их общий уровень намного ниже уровня рисков перед кризисом 2008 года, а финансовая система страны сегодня намного устойчивее к вероятным потрясениям. Рост кредитования не превышает темпы экономического роста.
Компания LET: цены на природный газ в Европе, вероятно, достигли дна
Цены на природный газ в Европе , скорее всего, уже...
Сейм принял предложение Грибаускайте о введении штрафов за нарушения рекламы (3)
В четверг Сейм принял проект закона о рекламе...
Евростат: промышленный рост в Литве – самый интенсивный в ЕС (1)
Годовой промышленный рост в Литве в апреле был наиболее...
Центробанк Литвы: финансовая система стабильна, но риски есть
Финансовая система Литвы действует стабильно, а...
Министр транспорта: Литва готова к тестированию автономных автомобилей
Литва прикладывает большие усилия и готова к...
TOP новостей
Из-за жары в Литве ограничивается скорость поездов
По причине жаркой погоды в Литве ограничивается...
Климатолог: жара в Литве все чаще и интенсивнее по причине климатических изменений (4)
В связи с продолжающейся в Литве жаркой погодой ученые...
Над Литвой - аномалии, вызванные жарой: ожидаются ливни и грозы (2)
Четверг продолжит удивлять рекордно жаркой погодой. В...
Сейм принял предложение Грибаускайте о введении штрафов за нарушения рекламы (3)
В четверг Сейм принял проект закона о рекламе...
"Не забывайте о слоне в комнате": в Литве обсудили сценарии вмешательства России в дела Беларуси (219)
Россия никогда не свергала режимов. Об этом во время...