ЦБ предупредил Aviva Lietuva о том, что она не лучшим образом представляет интересы свои клиентов, инвестируя их средства по договорам об инвестиционном страховании жизни и тем самым нарушила закон о страховании.

Реагируя на результаты проверки, проведенные ЦБ, Aviva Lietuva компенсирует своим клиентам сумму их имущества, на которую оно подешевело из-за дорогих инвестиций.

В ходе проверки выяснилось, что с 1 января 2016 по 30 июня 2017 г. компания часть имущества клиентов, подписавших договоры об инвестиционном страховании жизни, инвестировала в фонды для розничных клиентов, а в этом случае полагались более высокие налоги. В данном случае компании возвращали часть инвестированных средств, их Aviva Lietuva использовала для увеличения своей инвестиционной прибыли.

Поэтому накопленное имущество клиентов было меньше, чем могло быть, если бы инвестировали в иные фонды.

Aviva Lietuva обязалась компенсировать ущерб более 50 000 клиентам, подписавшим договоры об инвестиционном страховании жизни – это увеличит стоимость имущества почти на 350 000 евро. Самим клиентам ничего не придется делать дополнительно. Установленный законом штраф за нарушение закона о страховании составляет 100 000 евро.

После появления сообщения ЦБ Литвы Aviva Lietuva прислала DELFI комментарий, в котором сказано, что, согласно правилам предоставления страховых услуг, расчеты за управление имуществом клиентов могут составлять 2% в год. Однако мы применяли более низкие расценки - 0,6–1,5% и инвестировали их в инвестиционные фонды.

С учетом рекомендаций ЦБ мы увеличим стоимость имущества клиентов на 349 128 евро, в среднем на 6,92 евро на каждого клиента. Мы также сейчас меняем структуру расценок и отказываемся от инвестиций в инвестиционные фонды розничного класса. Мы надеемся, что это внесет больше ясности в систему и обеспечит интересы наших клиентов".