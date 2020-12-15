Центробанк изменил прогноз восстановления экономики на 2021 год: рост ВВП составит 1,9%

Как отмечает Центробанк, если ситуация с пандемией в ближайшее время будет успешно взята под контроль и стабилизируется, в таком случае развитие экономики пойдет по благоприятному сценарию: спад ВВП в этом году составит 1,4%, а рост в следующем году - 4,5%.

Если обуздание пандемии затянется, не исключено, что финансовая ситуация предприятий будет ухудшаться, возникнут проблемы с неплатежеспособностью. В таком случае ВВП в этом году сократится на 2,7%, а в следующем году - еще на 3,3%.

Инфляция в ближайшее время расти не должна - и в этом году, и в следующем она составит 1,1%. Прогнозируется, что заработная плата в 2021 году будет расти быстрее цен - на 2,2%.

Как сообщает Центробанк, дефицит бюджета Литвы в этом году составит почти 9% ВВП и будет одним из самых высоких в Евросоюзе, а в следующем году он превысит 5%.

По данным Центробанка, из-за этого государственный долг, который в этом году достиг рекордно высокого уровня, будет расти и в следующем году - он превысит 50% ВВП.