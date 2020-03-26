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Банк Литвы (БЛ, Центробанк, ЦБ) прогнозирует, что экономика Литвы в зависимости от сроков карантина, может сократиться в диапазоне от 3,4% до 20,8%. Центробанк в четверг обновил прежние прогнозы, представив три сценария развития хозяйства.
Центробанк: экономика Литвы может сократиться на 3-21%
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"В случае среднесрочного сценария карантина в форме латинской буквы U, сокращение экономики прогнозируется в размере более 10% – на 11,4 проц. пункта. Между тем, если влияние будет краткосрочным, если карантин продлится два месяца (...) приблизительно до середины мая, (...), то сокращение будет между 3 и 4%. И если будет затянувший у-образный спад (карантин на 4 месяца – BNS) то сокращение будет около 21%", – заявил в четверг председатель правления БЛ Витас Василяускас.

ru.DELFI.lt
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