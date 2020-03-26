Центробанк: экономика Литвы может сократиться на 3-21%

"В случае среднесрочного сценария карантина в форме латинской буквы U, сокращение экономики прогнозируется в размере более 10% – на 11,4 проц. пункта. Между тем, если влияние будет краткосрочным, если карантин продлится два месяца (...) приблизительно до середины мая, (...), то сокращение будет между 3 и 4%. И если будет затянувший у-образный спад (карантин на 4 месяца – BNS) то сокращение будет около 21%", – заявил в четверг председатель правления БЛ Витас Василяускас.