Центробанк: экономика Литвы может сократиться на 3-21%

"В случае среднесрочного сценария карантина в форме латинской буквы U, сокращение экономики прогнозируется в размере более 10% – на 11,4 проц. пункта. Между тем, если влияние будет краткосрочным, если карантин продлится два месяца (...) приблизительно до середины мая, (...), то сокращение будет между 3 и 4%. И если будет затянувший у-образный спад (карантин на 4 месяца – BNS) то сокращение будет около 21%", – заявил в четверг председатель правления БЛ Витас Василяускас.
TOP новостей
В Литве зафиксировано 290 случаев коронавируса (36)
Минздрав Литвы сообщает, что в стране зафиксировано 290...
Принудительная в Литве изоляция отменена, сотни жителей выпускают домой (61)
Сотни вернувшихся из-за границы граждан Литвы , которые...
Представитель правительства: Вильнюс отказался изолировать людей, которые просили об этом (8)
26 марта министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...
Коронавирус подтвержден у 20 военных батальона НАТО в Литве (107)
Коронавирус подтвержден у десяти военных...
В "Содре" три случая COVID-19, закрыты Вильнюсское и Укмергское отделения (1)
В связи с тем, что коронавирус установили у трех...