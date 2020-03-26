Центробанк в четверг обновил прежние прогнозы, представив три сценария развития хозяйства.

"В случае среднесрочного сценария карантина в форме латинской буквы U, сокращение экономики прогнозируется в размере более 10% – на 11,4 проц. пункта. Между тем, если влияние будет краткосрочным, если карантин продлится два месяца (...) приблизительно до середины мая, (...), то сокращение будет между 3 и 4%. И если будет затянувший U-образный спад (карантин на 4 месяца – BNS) то сокращение будет около 21%", – заявил в четверг председатель правления БЛ Витас Василяускас.

"Представленный 16 марта сценарий был на самом деле оптимистичным, мы сейчас о нём больше не говорим. Напомню, что тогда мы говорили о вероятном спаде экономики на этот год 1,2%", – сказал на конференции В. Василяускас.

Центробанк утверждает, что самый сильный удар из-за коронавируса экономика страны ощутит во втором и третьем кварталах. Однако, если удастся обуздать распространение вируса и стабилизировать экономику, то уже в следующем году экономика может вернуться на путь роста.

В 2021 году, согласно базовому сценарию, прирост ВВП может составить 9,7%.

Как утверждает Центробанк, в соответствии со сценарием в форме латинской U, прогнозируется, что экспорт Литвы в этом году уменьшится примерно так, как в кризисном 2009 году – на 13,4%, а в следующем году вырастет на 15,1%.

Если исходить из сценария в форме латинской V, то в этом году объёмы экспорта сократятся на 4,7%.

Уровень безработицы в стране, полагает Центробанк, в зависимости то сценария, повысится до 9% или даже до 16%, В следующем году уровень безработицы будет 6,9– 9,8%. В прошлом году уровень безработицы был 6,3%.

БЛ прогнозирует, что рост заработной платы в этом году в лучшем случае составит 2,4%, но, скорее всего будет её снижение на 2,6%, а в худшем случае – на 12,2%. В следующем году её рост предполагается соответственно 3,6%, 2% и снижение 2,5%. В прошлом году рост зарплаты был 8,8%.