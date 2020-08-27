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Из-за снижения потребительского спроса в связи с коронавирусным кризисом упали прибыль предприятий, объемы производства, а для выхода большинства их на прежний финансовый уровень может понадобиться как минимум год, показывает опрос, проведенный Банком Литвы (БЛ, центробанк).
Центробанк: для восстановления после кризиса предприятиям может понадобиться год
© DELFI / Kiril Čachovskij

Как утверждает центробанк, так считает более половины руководителей или финансистов опрошенных предприятий.

Всего 14% опрошенных предприятий в течение ближайших 12 месяцев планирует увеличить число работников и всего 13% планирует повысить зарплаты. В прошлом году повышение зарплат планировало каждое второе предприятие.

В этом году предприятия с перевесом 17 проц. пунктов прогнозируют сокращение экспорта, а не его рост. В прошлом году прогнозы роста экспорта на 20 проц. пунктов превышали прогнозы сокращения экспорта,

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Промышленные предприятия ожидают большего сокращения экспорта по сравнению с другими предприятиями. 39% предприятий не планируют в ближайшее время расширяться на новые рынка. Однако немалая их часть по-прежнему видит Евросоюз наиболее подходящим рынком для расширения.

Если кризис в экономике будет продолжаться и в 2021 году, то предприятия намерены сокращать преимущественно иные затраты, а не затраты на труд. Многие из них отложат инвестиции, а некоторые станут активнее искать другие рынки. Кроме того, предприятия воспользуются помощью государства.

Новый опрос нефинансовых предприятий по заказу БЛ проведен в мае-июне, было опрошено 501 предприятие.

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