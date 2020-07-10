"Только вопрос времени, когда мы покинем помещение на проспекте Гедиминаса, поскольку это здание слишком велико для деятельности современной почты. Переезд в современное здание - это шаг вперед. Помещения оборудованы современно, обслуживание клиентов там проходит эффективнее, кроме того, новое помещение недалеко от старого – надеемся, что клиенты не столкнуться с неудобствами", – сказал представитель "Литовской почты" Йонас Садаускас.

В новом отделении будет 4 места для обслуживания клиентов, есть удобный зал ожидания, пространство для упаковки посылок и самообслуживания, есть система кондиционирования воздуха и регулирования очереди, в отделение могут попасть люди-инвалиды, родители с детскими колясками. Оборудованы места отдыха для работников: специальная мебель, кухня, раздевалки.

Новое помещение занимает площадь 443 кв. м, рам будет и центр посылок, в который переведут работников 3 почтового отделения.

Это будет уже 41 обновленное в соответствии с новой концепцией отделение "Литовской почты".