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Центральный почтамт в Вильнюсе с 21 июля переезжает на ул. Тоторю, 8. Там откроется отделение, приспособленное для современного обслуживания, улучшатся и условия для работников почты. В том же здании разместится и центр посылок "Литовской почты".
Pašto skyrius Pilaitėje
Pašto skyrius Pilaitėje
© Lietuvos pašto archyvas

"Только вопрос времени, когда мы покинем помещение на проспекте Гедиминаса, поскольку это здание слишком велико для деятельности современной почты. Переезд в современное здание - это шаг вперед. Помещения оборудованы современно, обслуживание клиентов там проходит эффективнее, кроме того, новое помещение недалеко от старого – надеемся, что клиенты не столкнуться с неудобствами", – сказал представитель "Литовской почты" Йонас Садаускас.

В новом отделении будет 4 места для обслуживания клиентов, есть удобный зал ожидания, пространство для упаковки посылок и самообслуживания, есть система кондиционирования воздуха и регулирования очереди, в отделение могут попасть люди-инвалиды, родители с детскими колясками. Оборудованы места отдыха для работников: специальная мебель, кухня, раздевалки.

Новое помещение занимает площадь 443 кв. м, рам будет и центр посылок, в который переведут работников 3 почтового отделения.

Это будет уже 41 обновленное в соответствии с новой концепцией отделение "Литовской почты".

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