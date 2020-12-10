Центра кибербезопасности ЕС на Вильнюсской телебашне не будет

В четверг ночью представители стран ЕС решили, что это учреждение будет в столице Румынии Бухаресте, сообщил BNS временный посол Литвы при ЕС Симонас Шатунас.
"На голосовании, произошедшем этой ночью, наибольшую поддержку получили три страны. Среди семи конкурсантов Литва оказалась третьей. Больше всего голосов получила Румыния, где пока нет ни одного агентства ЕС", – сказал дипломат.
Литва в своей заявке отмечала, что в центре, оборудованном на телебашне, могли бы работать 30-50 человек.
Планировалось, что вклад Литвы в течение первых пяти лет работы центра составил бы около 1 млн евро, деятельность центра будет финансироваться за счет средств бюджета ЕС.
По инициативе Литвы группа стран ЕС в этом году создает Силы быстрого кибернетического реагирования.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литовская полиция: на несоблюдающих правила карантина могут жаловаться соседи (15)
В среду в Литве в силу вступили ужесточенные правила...
Самая молодая жертва коронавируса в Литве была младше 30 лет (10)
Коронавирус в Литве унес жизнь человека младше 30 лет. 10...
ВРИО главы Минздрава Литвы о кризисе: локальные карантины были ошибкой (62)
ВРИО главы Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал,...
В Литве диагностировано 3330 новых случаев коронавируса и 31 смерть (44)
В Литве за минувшие сутки диагностировано 3330 новых...
Уровень заболевания коронавирусом в этом городе в 1,5 раза выше среднего по Литве: жители не называют контакты (12)
В среду в Литве был зафиксирован очередной антирекорд -...