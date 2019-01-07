Центр регистра составил список самых смешных названий компаний в Литве

В пресс-релизе Центра регистра отмечается, что чаще всего необычные названия используют владельцы малых товариществ, возможно, для того, чтобы обратить внимание и представить себя и свои услуги.
В прошлом году были зарегистрированы следующие названия: "3 облачка" (3 debesėliai), "Лисья шляпа" (Lapino kepurė), "Райское мясцо" (Rojaus mėsytė), "Белка и орех" (Voverė ir riešutas), "Десерты для волос" (Desertai plaukams), "Горшок и петуния" (Puodas ir petunija), "2 рубанка" (2 obliai), Bimbadienis, "Чакноррис" (Čaknoris), "Интеллектуальная горилла" (Intelektuali gorila", "Что люди делают весь день" (Ką žmonės dirba visą dieną), "Свинья и свисток" (Kiaulė ir švilpukas), "Ниндзя-бунтарь" (Maištingas nindzė), "Матерчатый молоток" (Medžiaginis plaktukas), "Медведь в воздушном шаре" (Meška balione), "Телеграф дрозда" (Strazdo telegrafas), "Мужчины идут за яблоками" (Vyrai eina obuoliauti), "Мастурбаторы желудка" (Skrandžio masturbatoriai), "Дзинь на это название" (Dzin tas pavadinimas) и др.
220 названий в прошлом году были нелитовскими, они содержали буквы латинского алфавита q, w или x.
По действующим закона, названия юридических лиц должны быть только на государственном языке, однако компаниям, которые связаны с зарубежными рынками, можно использовать и нелитовские названия. Однако случается, что регистрируют и литовскую компанию с названием не на государственном языке. Сейчас рассматривается предложение разрешить использование в названиях и букв латинского алфавита - q, w и x.
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