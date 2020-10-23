Центр регистра: литовцы продолжают активно инвестировать в недвижимость

"Во второй половине лета и осенью мы уже видели цифры похожие либо превышающие уровень 2019-ого года", – заявил журналистам в пятницу временный глава Департамента решений связанных с данными и анализа Центра регистра Паулюс Рудзкис.
За три квартала этого года в стране было зарегистрировано 23 тыс. сделок купли-продажи квартир и 9 тыс. таких сделок, касающихся жилых домов – соответственно на 13% меньше и на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Представитель центра отметил, что быстрое оживление рынка недвижимости после карантина обусловили оптимистичные ожидания жителей и более низкий, чем ожидалось, спад экономики. По словам П. Рудзкиса, невзирая на сокращение количества сделок, литовцы продолжают активно инвестировать в недвижимость.
"Неопределенность не очень повлияла на желание людей инвестировать. Мы видим, что в Вильнюсе количество инвестиционных сделок почти не изменилось, по сравнению с 2019 годом, в Каунасе мы даже видим небольшой рост, и лишь в Клайпеде количество сделок сократилось почти на 20%", – отметил П. Рудскис.
За девять месяцев этого года на жилье в Литве было потрачено почти 1,6 млрд евро, что на 2% больше, чем в прошлом году.
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