Центр компетенции Telia наймет еще 200 работников

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Центр компетенции телекоммуникационной компании Telia в Вильнюсе Telia Global Services Lithuania к 2023 году планирует нанять еще 200 работников.
В данный момент в центре работают более 500 специалистов информационных технологий, закупок, персонала, инженерных сетей и прочих профессионалов, сообщило агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje.
Центр компетенции компании был открыт в Вильнюсе в 2017 году.
За несколько десятилетий компания Telia уже инвестировала в телекоммуникационные услуги и инфраструктуру в Литве более 1,4 млрд евро.
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