Центр компетенции Telia наймет еще 200 работников

В данный момент в центре работают более 500 специалистов информационных технологий, закупок, персонала, инженерных сетей и прочих профессионалов, сообщило агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje.

Центр компетенции компании был открыт в Вильнюсе в 2017 году.

За несколько десятилетий компания Telia уже инвестировала в телекоммуникационные услуги и инфраструктуру в Литве более 1,4 млрд евро.