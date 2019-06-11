Литовский Национальный центр кибернетической безопасности во вторник предупредил, что часть используемого в стране оборудования беспроводного интернета (WiFi) создает угрозы, поскольку в них используются российские технологии.
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Специалисты, которые провели анализ маршрутизаторов тайваньского производителя D-Link, не обнаружили в нем вредоносного программного обеспечения, однако установили, что в них используются российские услуги DNS: Yandex.DNS и SkyDNS, а обновления осуществляются с находящихся в России серверов.

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Услуги Yandex.DNS, установленная производителем, посылает все запросы DNS на серверы, которые управляются российской компанией Yandex. На этих серверах регистрируются запросы пользователей, которые потенциально могут установить IP-адрес пользователя, его страну, время запроса, сайты, которые посещает пользователь, говорится в сообщении.

"Длительное наблюдение за запросами DNS (системы доменных имён) и анализ мониторинга при применении современных методов анализа и агрегации данных позволяют с большой точностью обобщить поведение в электронном пространстве и в определенных случаях выявить лицо", – говорится в сообщении.

"У серверов, с которых посылаются обновления, есть не только возможность обрабатывать запросы пользователей, но и осуществлять их регистрацию, накапливать данные", – сообщил центр.

В его сообщении говорится, что результаты исследования "демонстрируют новые и рафинированные риски кибернетической безопасности, встающие перед домашними хозяйствами и перед секторами малого и среднего бизнеса".

Специалисты призывают пользователей перед приобретением программного или прочего оборудования интересоваться происхождением технологий и критически оценивать содержание предлагаемых услуг, а также пересматривать заводские параметры и регулярно менять пароли.

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