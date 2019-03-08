Центр ИТ-услуг Danske Bank расширяется на Каунас

Центр услуг информационных технологий (ИТ) отказывающейся от банковской деятельности в Балтийских странах финансовой группы Danske Bank в Вильнюсе расширяется на Каунас - здесь будет работать 30 человек, сообщила группа.
Danske Bank
© Reuters / Scanpix

Пока намечается, что каунасцы смогут работать из нового офиса часть недели. Остальное время они, как и до сих пор, будут работать в главном офисе в Вильнюсе.

"У нас есть не один сотрудник из Каунаса, который переехал жить в столицу или постоянно мигрирует между этими двумя городами. Новое бюро прежде всего позволит нынешним работникам чаще оставаться в своем городе", - сказала для пресс-релиза глава администрации центра ИТ-услуг группы Danske Bank Милда Дзидоликене.

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В вильнюсском офисе работает более 900 человек, создающих решения в сфере ИТ для всей группы Danske Bank.

Вторая по активам в Северной Европе финансовая группа Danske Bank в феврале подтвердила, что в Литве продолжится развитие двух ее центров - Глобальных услуг и ИТ-услуг. В них сейчас работает более 3 тыс. специалистов. В этом году намечается создать еще более 600 новых рабочих мест.

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