Ценовой пик на электроэнергию в Швеции поднял цены и в Литве

"Цены подскочили вверх, когда после праздников в середине лета выросло потребление, в дневное время сократилось производство на ветряных установках, а недостающее ее количество вынуждены были покрывать ТЭС. Также ситуацию осложняло малое предложение с атомных станций. По причине ремонта на минувшей неделе в целом не были доступны мощности производства электроэнергии на 4 гигаватта", – отметил в пресс-релизе директор Стратегического департамента оператора линий электропередач Litgrid Лютаурас Варанавичюс.

По его словам, такие ремонтные работы являются обычной ситуацией. Летом, когда сокращается спрос на электроэнергию, операторы станций проводят плановые работы по надзору и ремонту агрегатов. На минувшей неделе ремонтировались блоки шведских атомных станций "Ригнхальс" и "Форсмарк".

С 22 по 29 июня средняя цена на электроэнергию в Литве выросла на 26% до 45,1 евро за мегаватт-час, а цена в Латвии и Эстонии была еще выше и составила 45,3 евро.

На рост цен в наибольшей степени повлияли подорожавший импортный поток из южных шведских зон биржи Nordpool. Там в четверг были самые высокие цены в этом году и в часы пика достигали даже 200 евро.