Цена на электроэнергию в Литве выросла на 14%

Цена на электроэнергию, которая в Балтийских странах в последние пять недель снижалась, на минувшей неделе выросла в среднем на 14%.
© DELFI / Tomas Vinickas

На прошлой неделе, по сравнению с предыдущей, средняя цена на электроэнергию в Литве и Латвии выросла на 14% до 39,82 евро за мегаватт-час, в Эстонии – до 39,80 евро, сообщила дочерняя компания Latvenergo - Elektrum Lietuva.

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Эксперты считают, что электроэнергия подорожала по причине повышения цен на газ и разрешений на загрязняющие выбросы. Этому также способствовало сокращение производства на ветряных установках и АСЭ.

Негативно на цены на электроэнергию в Балтийских странах повлиял и незапланированный простой перемычки EstLink 2 и сокращение объемов передачи электроэнергии по причине ежегодных работ по техническом надзору на ЛЭП между Латвией и Эстонией.

Потребление электроэнергии в Балтийских странах сократилось на 3% до 523 гигаватт-часов. Во всех странах этот показатель снизился на 3%, в Эстонии – до 158 гигаватт-часов, в Латвии – до 138 гигаватт-часов, в Литве – до 228 гигаватт-часов.

Производство за неделю в среднем сократилось на 6% до 353 гигаватт-часов: в Латвии – на 20% до 133 гигаватт-часов, в Литве и Эстонии оно выросло соответственно на 12% до 87 гигаватт-часов и на 1% до 134 гигаватт-часов.

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