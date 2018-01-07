Средняя цена на электроэнергию на литовском рынке в прошлом году снизилась на 4% до 35,13 евро за мегаватт-час. Это самая низкая цена за период с 2013 года, с момента выхода на биржу электроэнергии Nord Pool, передает BNS.
© DELFI / Andrius Ufartas

"В прошлом году в Литву поступило примерно на одну пятую больше более дешевой электроэнергии, чем в 2016. Хотя цена на нее имела потенциал для еще большего снижения, этого не случилось из-за высоких цен в Польше и увеличения на 46% по сравнению с 2016 годом потока экспорта электроэнергии из Литвы в Польшу", - сказал для пресс-релиза гендиректор компании Energijos tiekimas Видмантас Салетис.

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Больше всего на цену в прошлом году повлияло увеличение на 19% импорта электроэнергии из Швеции. Хотя смычка NordBalt из-за поломок в прошлом году отключалась 12 раз, продолжительность этих отключений была намного меньше, чем в 2016 году.

В декабре по сравнению с ноябрем средняя цена на электроэнергию в Литве упала на 8% до 33,06 евро. Это самая низкая цена за период с мая прошлого года, когда соединяющая Литву и четвертую ценовую зону Швеции смычка NordBalt действовала бесперебойно.

Как утверждает Energijos tiekimas, тем не менее электроэнергия в Литве в декабре по-прежнему оставалась самой дорогой в регионе - в Латвии она стоила 32,26 евро, в Эстонии - 32,02 евро, в четвертой ценовой зоне Швеции - 32,04 евро.

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