В августе электроэнергия в Литве дорожала четвертый месяц подряд и достигла новых рекордных высот почти за три года. Этот рост отчасти обусловлен ремонтом подводного кабеля соединения ЛЭП Литвы и Швеции NordBalt, сообщил независимый поставщик электроэнергии Energijos tiekimas.
© DELFI / Andrius Ufartas

В августе, в литовской зоне торгов биржи Nord Pool цена на электроэнергию, по сравнению с июлем, выросла на 8% до 53,21 евро за мегаватт-час. Такая высокая цена в предыдущий раз фиксировалась в 2015 году.

"Обычно импортируемая из Швеции электроэнергия бывает одной из самых дешевых в регионе, поэтому ограниченный экспорт из этой страны повышает среднюю цену Литве. В связи с начатым 16 августа ремонтом NordBalt прекратились поставки электроэнергии из Швеции, поэтому у третьих стран пришлось приобретать в два раза больше электроэнергии, а она там зачастую дороже", - отмечает в пресс-релизе Energijos tiekimas директор департамента развития и поддержки бизнеса Диана Казакевич.

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По ее словам, цена на электроэнергию в последнее время могла вырасти еще больше, но ее рост остановило увеличение производства электроэнергии на внутреннем литовском рынке. Ремонт NordBalt продлится до 28 октября.

За последний год - с августа 2017 года до августа этого года - средняя цена на электроэнергию в Литве выросла на 58%.

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