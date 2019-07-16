Все больше литовских компаний прогнозируют замедление экспорта и снижение спроса. Среди них больше всего малых и средних предприятий, свидетельствует новейший опрос, проведенный Банком Литвы (БЛ, Центробанком).
Ekonomika
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Невзирая на это, немалая часть опрошенных компаний в ближайшее время намерены продолжить расширение: треть наймет новых работников, половина повысит зарплаты.

По словам старшего экономиста отдела макропруденционного анализа БЛ Пятраса Дубинскаса, с ростом заработных плат продолжится увеличение цен.

"Рост зарплат в компаниях в ближайшее полугодие по-прежнему будет в основном обусловлен нехваткой работников, растущим спросом и быстрым развитием бизнеса. По этой причине будут расти и цены: с ростом затрат на заработную плату и при наличии спроса, почти половина опрошенных намерены и далее повышать цены ну продукцию и услуги", – отметил в сообщении П. Дубинскас.

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