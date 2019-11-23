C началом забастовки в Финляндии паромы Viking Line и Tallink останутся в портах

Судоходные компании Viking Line, Tallink Silja и Eckerö Line готовятся к забастовке солидарности, которая угрожает начаться в понедельник, пишет Yle.
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

В понедельник ряд профсоюзов расширит свои акции солидарности, чтобы выразить свою поддержку бастующим работникам почты. Например, Профсоюз моряков распространит протестные меры в том числе на пассажирские паромы, курсирующие под финским флагом, если в трудовом споре между почтовиками и работодателями не будет достигнуто договоренности.

Судоходным компаниям грозят убытки


Пять пассажирских паромов Viking Line останутся в портах, если начнется забастовка: Amorella и Grace, следующие из Турку в Стокгольм, а также паромы Mariella и Gabriella, следующие между Хельсинки и Стокгольмом, останутся в своих портах, а паром Rosella — в порту Мариенхамна.

Забастовка повлияет также на работу паромов Tallink Silja Line, курсирующих между Таллинном и Хельсинки, Baltic Princess и Silja Serenade. Tallink сообщает, что при необходимости пассажиры получат места на другие рейсы компании.

Также паром компании Eckerö Line MS Finlandia, следующий в Таллинн, останется в Хельсинки.

По оценке Viking Line, возможная забастовка повлияет на планы нескольких тысяч пассажиров и нанесет компаниям крупные убытки. Под флагом Финляндии ходит большинство паромов Viking Line, поэтому забастовка сильнее всего ударит именно по этой компании.

Viking Line: мы свяжемся с пассажирами


По словам начальника пресс-службы Viking Line Йоханны Бойер-Сванстрём, компания свяжется с пассажирами в выходные, если окажется, что в трудовом споре почтовиков не будет достигнуто согласия.

"Мы все же надеемся на компромисс. Клиентам нужно следить за нашим сайтом в интернете. Если в воскресенье покажется вероятным, что забастовка начнется, мы свяжемся со всеми пассажирами по СМС или электронной почте", — говорит Йоханна Бойер-Сванстрём.

Судоходная компания обещает предложить клиентам альтернативную поездку или вернуть деньги.

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