C началом забастовки в Финляндии паромы Viking Line и Tallink останутся в портах

В понедельник ряд профсоюзов расширит свои акции солидарности, чтобы выразить свою поддержку бастующим работникам почты. Например, Профсоюз моряков распространит протестные меры в том числе на пассажирские паромы, курсирующие под финским флагом, если в трудовом споре между почтовиками и работодателями не будет достигнуто договоренности.
Судоходным компаниям грозят убытки
Пять пассажирских паромов Viking Line останутся в портах, если начнется забастовка: Amorella и Grace, следующие из Турку в Стокгольм, а также паромы Mariella и Gabriella, следующие между Хельсинки и Стокгольмом, останутся в своих портах, а паром Rosella — в порту Мариенхамна.
Забастовка повлияет также на работу паромов Tallink Silja Line, курсирующих между Таллинном и Хельсинки, Baltic Princess и Silja Serenade. Tallink сообщает, что при необходимости пассажиры получат места на другие рейсы компании.
Также паром компании Eckerö Line MS Finlandia, следующий в Таллинн, останется в Хельсинки.
По оценке Viking Line, возможная забастовка повлияет на планы нескольких тысяч пассажиров и нанесет компаниям крупные убытки. Под флагом Финляндии ходит большинство паромов Viking Line, поэтому забастовка сильнее всего ударит именно по этой компании.
Viking Line: мы свяжемся с пассажирами
По словам начальника пресс-службы Viking Line Йоханны Бойер-Сванстрём, компания свяжется с пассажирами в выходные, если окажется, что в трудовом споре почтовиков не будет достигнуто согласия.
"Мы все же надеемся на компромисс. Клиентам нужно следить за нашим сайтом в интернете. Если в воскресенье покажется вероятным, что забастовка начнется, мы свяжемся со всеми пассажирами по СМС или электронной почте", — говорит Йоханна Бойер-Сванстрём.
Судоходная компания обещает предложить клиентам альтернативную поездку или вернуть деньги.
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