Бывший работник Hegelmann Transporte обвиняет компанию в ряде нарушений

"Меня зовут Сиддихоя Арипходжаев, я гражданин Узбекистана. 9 месяцев я работал водителем в компании Hegelmann Transporte (Литва)", – представился мужчина.
Он уверяет, что работал в этой компании до мая 9 месяцев практически без отдыха, все время был в поездках и жил в кабине грузовика.
"Большая часть водителей этой компании - граждане Украины и Узбекистана. Работодатель Hegelmann Group не обеспечивает свои водителям место ночлега. Водители живут в кабинах тягачей, oа это грубое нарушение действующих в ЕС законов.
Работники и еду готовят в кабине и отдыхают в ней. У них во время рейсов нет возможности ни сходить в душ, ни постирать одежду.
Компания Hegelmann подделывает документы, в которых сказано, что водители ночуют в общежитиях", – писал он, заметив, что эти документы они должны показывать полиции.
Мужчина прислал в редакцию копии таких документов.
Мужчина сказал журналистам, что в связи с этими нарушениями обратился в полицию, Министерства транспорта и внутренних дел, но его отправили в Государственную инспекцию по труду.
Мужчина прислал Delfi и видеозаписи.
На одном видео - комната отдыха для водителей в Литве. Видео, по словам мужчины, сделано 25 мая.
"Длина комнаты 5 м, ширина – 3 м", – писал мужчина и отметил, что в ней жили 8 водителей.
"Hegelmann подделала мою подпись на письме об увольнении. Сейчас полиция решает Сейчас я в Узбекистане", – писал мужчина, заметив, что компания не выплатила ему зарплату целиком, поэтому он планирует обращаться в суд.
По словам мужчины, ему обещали платить 2600 евро в месяц, но в течение 9 месяцев платили всего по 600 евро. Он сказал, что один из профсоюзов сейчас помогает ему подсчитать нанесенный ущерб.
Журналисты обратились в полицию, однако ее представители сказали, что не могут комментировать этот вопрос.
Delfi на запрос ответила представитель Hegelmann Transporte Агне Амбразявичене и сказала, что это неправда.
"Ситуацию мы не комментируем, поскольку обратились в соответствующие ведомства в связи с клеветой", – сказала она.
Представители Государственной инспекции по труду заверили, что 9 июня было начато расследование.
"В ходе проверки выяснилось, что компания не проверяет порядок режима отдыха водителей. Компанию обязали разработать соответствующий порядок и устранить нарушения.
Проверить информацию о работе за границей ГИТ не может", – указали представители ГИТ.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Бывший работник Hegelmann Transporte обвиняет компанию в ряде нарушений (29)
В редакцию портала Delfi обратился бывший работник...
Новые рекомендации для пассажиров общественного транспорта в Литве: маски и только сидячие пассажиры (7)
Министерство здравоохранения Литвы отмечает, что...
Статистика шокирует: частные клиники увеличили оборот до 120%, а государственные работают лишь на 20% мощности (56)
Пациенты в Литве не могут попасть к врачам и после...
Минздрав Литвы: с пятницы прибывающие из третьих стран иностранцы обязаны самоизолироваться (16)
Для прибывающих в Литву из третьих стран иностранцев с...
Представитель врачей: возобновить предоставление услуг мешают решения Вериги (22)
Правительство Литвы пригрозило, что снизит...