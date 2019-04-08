Бывший директор Литовского радио и телевидения (LRT) Аудрюс Сяурусявичюс возглавит телеканал Lietuvos rytas.
Audrius Siaurusevičius
© DELFI / Kiril Čachovskij

Как сообщил в понедельник портал новостей lrytas.lt, 51-летний А. Сяурусявичю на этой должности сменил Линаса Ришкуса, который руководили телеканалом Lietuvos rytas с 2013 года.

"Получив приглашение от акционеров Lietuvos rytas, я быстро решил: предложение показалось интересным. Я стараюсь реализовать задачи, ставящиеся передо мной, а более детально смогу комментировать ситуацию после углубления в актуальные вопросы телеканала Lietuvos rytas", – сказал А. Сяурусявичюс.

Статьи по теме:
"Что это вы тут делаете?": разговор о фейках и пропаганде вызывал нервную реакцию российских консулов в Клайпеде  (286)
Руководителем ЛРТ избрана Гарбачяускайте-Будрене  (76)

Председатель правления телеканала Lietuvos rytas Гядвидас Вайнаускас сказал, что А. Сяурусявичюс был избран с учетом "и его профессионализма как журналиста, и как руководителя телевидения, который может привнести множество новинок".

BNS напоминает, что А. Сяурусявичюс был главой LRT два срока полномочий, то есть двадцать лет, год назад стремился быть избранный в третий раз на этот пост. Совет избрал директором LRT Монику Гарбачяускайте-Будрене.

Выпускник факультета журналистки Вильнюсского университета, А. Сяурусявичюс, в начале карьеры работал в различных изданиях, на радио "Свобода", а с 1998 по 2008 годы создал и вел телепередачу "Пресс-клуб" (Spaudos klubas).

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

На пост главы ЛРТВ претендуют Сяурусявичюс, Гарбачяускайте-Будрене, Гайлюс (10)

Среди претендующих на должность генерального...

Бизнес

Бывший глава LRT Сяурусявичюс возглавит телеканал Lietuvos rytas

Бывший директор Литовского радио и телевидения (LRT)...

Глава Maxima поработал кассиром: до этого я не понимал, как устроен магазин (10)

В феврале руководство Maxima grupė провело необычный...

Вильнюсский муниципалитет ищет нового хозяина Лаздинайского бассейна (3)

Вильнюсский муниципалитет объявил открытый конкурс на...

Электроинтеграция в Европу - вопрос выбора (18)

21 марта прошло сообщение, которое вряд ли привлекло...

Государственные аптеки в Литве становятся реальностью: обещают низкие цены (36)

Многие государственные ведомства и ассоциации...

TOP новостей

Весть министра здравоохранения из больницы: еда вкусная, лекарства самые дешевые (38)

7 апреля выяснилось, что министр здравоохранения Литвы...

Государственные аптеки в Литве становятся реальностью: обещают низкие цены (36)

Многие государственные ведомства и ассоциации...

Кандидат в ЕП в Вильнюсе разбил памятную доску в честь генерала Ветры  мэрия доску восстанавливать не планирует (43)

В столице Литвы 8 апреля утром была разбита памятная...

Служба спецрасследований задержала бывшего посла Литвы в России Шидлаускаса (42)

Сотрудники Вильнюсского управления Службы...

Прокуратура и адвокаты обжалуют приговор в деле 13 января (25)

Генеральная прокуратура Литвы решила обжаловать...