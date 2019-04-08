Бывший глава LRT Сяурусявичюс возглавит телеканал Lietuvos rytas

Как сообщил в понедельник портал новостей lrytas.lt, 51-летний А. Сяурусявичю на этой должности сменил Линаса Ришкуса, который руководили телеканалом Lietuvos rytas с 2013 года.

"Получив приглашение от акционеров Lietuvos rytas, я быстро решил: предложение показалось интересным. Я стараюсь реализовать задачи, ставящиеся передо мной, а более детально смогу комментировать ситуацию после углубления в актуальные вопросы телеканала Lietuvos rytas", – сказал А. Сяурусявичюс.

Председатель правления телеканала Lietuvos rytas Гядвидас Вайнаускас сказал, что А. Сяурусявичюс был избран с учетом "и его профессионализма как журналиста, и как руководителя телевидения, который может привнести множество новинок".

BNS напоминает, что А. Сяурусявичюс был главой LRT два срока полномочий, то есть двадцать лет, год назад стремился быть избранный в третий раз на этот пост. Совет избрал директором LRT Монику Гарбачяускайте-Будрене.

Выпускник факультета журналистки Вильнюсского университета, А. Сяурусявичюс, в начале карьеры работал в различных изданиях, на радио "Свобода", а с 1998 по 2008 годы создал и вел телепередачу "Пресс-клуб" (Spaudos klubas).