Советник министра транспорта и коммуникаций Витауте Шмайжите сказала BNS, что С. Урбанавичюс приступит к работе в новой должности со вторника.
В марте С. Урбанавичюс отказался претендовать на второй срок полномочий директора ССР и в конце мая победил на конкурсе на замещение должности главы Центра регистров. Юрист по образованию, С. Урбанавичюс возглавлял ССР с 2013 года.
Премьер Саулюс Сквярнялис в конце мая выразил надежду, что С. Урбанавичюс сможет решить проблемы этого государственного предприятия.
Центр регистров не раз подвергался критике за непрозрачные покупки, кумовство и разбазаривание средств.
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