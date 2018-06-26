Советник министра транспорта и коммуникаций Витауте Шмайжите сказала BNS, что С. Урбанавичюс приступит к работе в новой должности со вторника.

В марте С. Урбанавичюс отказался претендовать на второй срок полномочий директора ССР и в конце мая победил на конкурсе на замещение должности главы Центра регистров. Юрист по образованию, С. Урбанавичюс возглавлял ССР с 2013 года.

Премьер Саулюс Сквярнялис в конце мая выразил надежду, что С. Урбанавичюс сможет решить проблемы этого государственного предприятия.

Центр регистров не раз подвергался критике за непрозрачные покупки, кумовство и разбазаривание средств.